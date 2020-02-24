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اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعى لمؤشراتها، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم المقيدة.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.49% مسجلا مستوى 13620 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الاوزان بنسبة 0.91% مسجلا مستوى 1851 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 15488 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5063 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل مستوى 1252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1357 نقطة.

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