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رياضة

للخلف در..الزمالك يتراجع عن خوض تدريبه اليوم قبل القمة أمام الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:24 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضى
قام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإلغاء تدريب اليوم استعدادا  لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وتجمع  اللاعبون في النادي وسط غياب عدد منهم وتواجد الجهاز الفني في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة وعقد جلسة لبدء التدريب قبل أن يقرر كارتيرون إلغاء المران .

الجدير بالذكر ان مجلس إدارة النادي الأبيض بالأمس اعلن عن مقاطعة بطولة الدوري الممتاز ورفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم في اللقاء المؤجل من  الجولة الرابعة لمسابقة الدوري بسبب قرارات اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري.
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