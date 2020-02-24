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رياضة

محمد مرجان يعلن موقف الأهلي من خوض مباراة القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:28 م
ياسمين تيسير
كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موقف الفريق الأخير من خوض مباراة القمة، اليوم، أمام الزمالك، على استاد القاهرة، مؤكدا أن الفريق الأول سيتوجه للاستاد في الموعد المحدد لخوض المباراة.

وأكد محمد مرجان، في تصريحات عبر أثير "9090" أن النادي الأهلي يحترم اللوائح والقوانين؛ وهو ما سيجبره على التوجه للاستاد من أجل خوض اللقاء، مشددا على أن الأهلي تأذى كثيرا من كثرة التأجيلات في الدوري الممتاز.

وأضاف محمد مرجان، أن بيان الأهلي الصادر أمس، لم يتطرق لمسألة خوض مباراة القمة اليوم، مشددا على أن النادي لا علاقة له بـ تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن الانسحاب من مباريات الدوري المصري.

وأوضح محمد مرجان، أن النادي سيحرص على ضمان حقوقه كاملة ولن يتنازل مطلقا عن حقوقه.
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