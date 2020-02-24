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برق ورعد وأمطار.. الأرصاد تحذر من سيول على تلك المناطق ..فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:36 م
سيول وامطار
سيول وامطار
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن الهيئة أصدرت بيانا يوم السبت الماضي حذرت فيه من حالة عدم الاستقرار التي تضرب البلاد منذ أمس وتستمر حتى الغد.


وتابعت الدكتورة ايمان شاكر، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن ذروة هذا الاضطراب ستكون اليوم، وسيستمر سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، ويصاحبها كرات البرق.


وأضافت ايمان شاكر، أن من المتوقع امتداد الأمطار الى الوجه البحري وحتى وسط القاهرة وستكون من متوسطة الى غزيرة الشدة مصحوبة بالرعد.



وحذرت من الأمطار في بعض المناطق الجبلية مثل شمال سيناء وخليج السويس، لأنها يمكن ان تشكل سيول نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مناشدة كل الجهات أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الحالة من عدم الاستقرار لتجنب حدوث اي من الكوارث.


ونصحت باستمرار الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس، واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة.

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