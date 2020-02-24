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تعليم

3 ميداليات وكأس المستوى الثالث .. حصاد طلاب جامعة عين شمس بالبطولة العربية لكرة السرعة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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حسام الفقي
شارك وفد طلاب جامعة عين شمس بالمهرجان الثاني عشر للبطولة العربية لكرة السرعة تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذي استمرت فعالياته فى الفترة من ٢٢:١٩ من فبراير  بجامعة جنوب الوادي.
 
حيث فازت الجامعة بالمركز الثالث عام على مستوى ٢٤ جامعة مصرية مشاركة بالمهرجان كما فازت الطالبة لارا طارق بالمركز الثاني والميدالية الفضية في  السولو وفاز الطالب عادل شفيق بالمركز الثاني و الميدالية الفضية في السولو كما فاز الطالب يوسف أحمد بالمركز الثاني و الميدالية الفضية في الفردي.


وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب ا. محمد الشرقاوى مدير عام الإدارة و ا. نهلة صلاح الدين مدير إدارة النشاط الرياضي و ا. فاطمة خليفة مشرف ومدرب الفريق.
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