القصة كاملة لـ أزمة مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك

نرصد تفاصيل الأزمة الجديدة في الكرة المصرية بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة.

وكان توج فريق الزمالك يوم الخميس الماضي ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي على استاد محمد بن زايد في الإمارات بركلات الترجيح بنتيجة 4-3





وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن قراره بعدم خوض مباراة السوبر المصري اليوم نظرا لـ ارهاق الاعبين وضرورة حصولهم على راحه عقب مباراة السوبر استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.





كما أعلن نادي الزمالك، أمس الأحد، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، عدم استكمال مسابقة الدوري العام، في ظل وجود لجنة تسيير الأعمال بإتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.





وعلى الجانب الآخر أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي تعليقا على قرار الزمالك بالانسحاب من مباراة القمة أن هذا أمر يخصهم مؤكدا أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم ينسحب وسيخوض اللقاء في موعده





وأكد محمد فضل عضو اللجنه الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها مساء اليوم خاصة في ظل الحصول على الموافقت الامنية بالاضافة لعدم وجود اي داع لتأجيل المباراة.





وأعلنت اللجنة الخماسية أول أمس عن توقيع عقوبات على الاهلي والزمالك نظرا لاحداث الشغب التي حدثت في مباراة السوبر المصري



