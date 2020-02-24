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رياضة

هل تخمد الأمطار فتنة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري؟

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:24 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عمرو الحلوانى
تشهد مدينة القاهرة أمطارا غزيرة فى الوقت الحالى وهو الأمر الذى يهدد إقامة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الليلة بين الفريقين باستاد القاهرة فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020. 

وكان عدد من مباريات اليوم فى دورى الدرجة الثانية تم تأجيلها بالفعل بسبب الأمطار مثل مباراة الترسانة والداخلية بجانب إلغاء مباراة النصر والنجوم بسبب الامطار الغزيرة .

وكان مسئولو الزمالك أعلنوا أمس عدم خوض مباراة الأهلي ورفض استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز فى ظل وجود عمرو الجناينى الرئيس الحالى لاتحاد الكرة ، ثم تطور الأمر إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى قرر إقامة تدريب الفريق صباح اليوم ، ثم فوجىء الجميع بإلغاء المران وسط شكوك حول مشاركة الزمالك من جديد.

ويترقب الجميع فى الوقت الحالى موقف الزمالك من خوض المباراة بشكل رسمي ، سواء بخوضها أو من عدمه.

وفى المقابل ، أعلن الأهلى بشكل رسمي خوضه للمباراة وأعلن فايلر المدير الفنى للأحمر قائمة فريقه لمواجهة الزمالك وضم جميع نجوم الفريق فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الأبيض فى نهائى السوبر.

وعن آخر تطورات الموقف ، عقد كارتيرون جلسة خاصة مع لاعبيه صباح اليوم وطالب الجميع بالتركيز الكامل فى المباراة مؤكدا " إمكانية خوضها " فى أى وقت وذلك بناء على قرار من مجلس إدارة النادي " صاحب القرار الأول والأخير".

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