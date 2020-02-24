مقتل جنود أتراك في غارات على نقطة مراقبة بإدلب

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن 5 جنود أتراك قتلوا على الأقل جراء غارات جوية على نقطة مراقبة للجيش التركي بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.





وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الغارات استهدفت نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في جنوبي ريف إدلب.





ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 جنود أتراك قتلوا وأصيبوا بعدما شنت الطائرات السورية والروسية غارات على نقطة مراقبة في جنوبي إدلب.





وأضاف المرصد أن الضربات الجوية أدت إلى إعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضا.





ولم يصدر عن تركيا أي بيان رسمي بشأن هذه الضربات.