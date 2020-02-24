مصادر: الزمالك يتراجع عن الانسحاب.. ويلعب القمة بالناشئين





ويدرس مجلس الزمالك فى الوقت الحالى خوض لقاء القمة أمام الأهلى بالناشئين مواليد 2000 و2001 و 1999 تحت قيادة مدربهم أحمد عبدالمقصود .





ويرفض مجلس الزمالك خوض لقاء القمة بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسى كارتيرون اعتراضا على إقحام اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة موعد القمة فى هذا التوقيت بعد أيام قليلة من لقاء الاهلى فى السوبر المصري وقبل أيام قليلة من مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب

دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .





ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدورى على استاد القاهرة .





علم صدى البلد من مصادر موثقة داخل نادي الزمالك أن المجلس الأبيض تراجع عن قراره بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلى المقرر له السابعة والنصف مساء اليوم .