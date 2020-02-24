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رياضة

أين لاعبى الزمالك الآن.. صدى البلد يجيب ؟!

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يتساءل الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربى عن مكان لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك الآن وهل سيلعبون لقاء القمة أمام النادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم من عدمه.
ورغم تردد أنباء عن استدعاء لاعبى الزمالك لمقر النادي الأن إلا أن صدى البلد تواصل مع أعضاء فى الجهاز الفنى للزمالك ومجلس إدارة النادي الذين أكدوا أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم يخلدون للراحة فى منازلهم بعد قرار المجلس عدم مشاركتهم فى لقاء القمة اليوم.

ويدرس نادي الزمالك خوض لقاء القمة بلاعبى فرق الناشئين مواليد 99 و2000 و2001 بدلا من الفريق الأول المتوج بلقبى كأس السوبر الأفريقى والمصري خلال الأيام السبع الأخيرة.

وكان مسئولو الزمالك أعلنوا أمس عدم خوض مباراة الأهلي ورفض استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز فى ظل وجود عمرو الجناينى الرئيس الحالى لاتحاد الكرة ، ثم تطور الأمر إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى قرر إقامة تدريب الفريق صباح اليوم ، ثم فوجىء الجميع بإلغاء المران وسط شكوك حول مشاركة الزمالك من جديد.

ويترقب الجميع فى الوقت الحالى موقف الزمالك من خوض المباراة بشكل رسمي ، سواء بخوضها أو من عدمه.

وفى المقابل ، أعلن الأهلى بشكل رسمي خوضه للمباراة وأعلن فايلر المدير الفنى للأحمر قائمة فريقه لمواجهة الزمالك وضم جميع نجوم الفريق فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الأبيض فى نهائى السوبر.


وعن آخر تطورات الموقف ، عقد كارتيرون جلسة خاصة مع لاعبيه صباح اليوم وطالب الجميع بالتركيز الكامل فى المباراة مؤكدا " إمكانية خوضها " فى أى وقت وذلك بناء على قرار من مجلس إدارة النادي " صاحب القرار الأول والأخير".

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