أين لاعبى الزمالك الآن.. صدى البلد يجيب ؟!

يتساءل الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربى عن مكان لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك الآن وهل سيلعبون لقاء القمة أمام النادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم من عدمه.

ورغم تردد أنباء عن استدعاء لاعبى الزمالك لمقر النادي الأن إلا أن صدى البلد تواصل مع أعضاء فى الجهاز الفنى للزمالك ومجلس إدارة النادي الذين أكدوا أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم يخلدون للراحة فى منازلهم بعد قرار المجلس عدم مشاركتهم فى لقاء القمة اليوم.





ويدرس نادي الزمالك خوض لقاء القمة بلاعبى فرق الناشئين مواليد 99 و2000 و2001 بدلا من الفريق الأول المتوج بلقبى كأس السوبر الأفريقى والمصري خلال الأيام السبع الأخيرة.



