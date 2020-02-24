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مرأة

لن تتوقع .. أسباب فشل الريجيم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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رشا عوني
الكثير منا يتبع حمية غذائية معينة لخسارة الوزن مع ممارسة الرياضة كما ينصح أطباء التغذية، ورغم صعوبة اتباع أنظمة الريجيم المختلفة التي تحتاج صبر طويل و جهد وعزيمة لتنفيذه، إلا أنه بعد أسابيع من الريجيم قد نكتشف أنه لا يمنحنا النتيجة المطلوبة ويصبح كل هذا المجهود دون جدوى . 

أسباب فشل الريجيم متعددة وهي عبارة عن عادات خاطئة يفعلها الشخص دون دراية بأنها قد يكون لها تأثير مباشر وسلبي على نظام الدايت، لكنها بالفعل تسبب فشل الريجيم وتجعل الجسم لا يستفيد بهذا النظام الغذائى. 

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أسباب فشل الريجيم 
بحسب موقع health24 هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى فشل نظام الريجيم ومنها : 
1- قلة شرب الماء، فيجب تناول كميات وفيرة من الماء طوال اليوم ليصبح الجسم رطبا ومشبعا بالسوائل مما يجعلك لا تشعر بالرغبة في الأكل كثيرا. 

2- إهمال وجبة الإفطار، فهي تعد أهم وجبة في اليوم حيث تمنح الجسم طاقة ونشاط وتجعلك لا تشعر بالجوع سريعا خلال ساعات النهار . 

3- تناول الطعام في أطباق كبيرة ، وهذه العادة ستجعلك تتناول كميات كبيرة من الطعام في كل وجبة. 

4- عدم ممارسة الرياضة ، وهي عادة خاطئة حيث يحتاج الجسم ممارسة الرياضة حتى لو في المنزل لحرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية . 

5- اتباع ريجيم قاس، فهناك بعض أنواع الريجيم المختلفة تكون قاسية على صحة الشخص مثل حمية كيتو الشهيرة، ولا تحقق الهدف المطلوب. 

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