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محافظات

محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر في الضبعة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:46 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محطة تحلية مياه  البحر بالضبعة استعداد لموسم الصيف والذي تستقبل خلاله محافظة مطروح اعداد كبيرة من زوار المحافظة.

واستمع  المحافظ لشرح للمحطة بطاقة ٤٠ الف م٣ يوم كمرحلة أولى تم الانتهاء منها في اخر ديسمبر ٢٠١٩ وربطها مع خط المياه الرئيسي الألف مم لتغذية مدينة الضبعة  وموقع المحطة النووية السلمية  لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما تفقد محافظ مطروح محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالضبعة بطاقة  ١٤ الف م٣/ يوم موجها ببحث الطرق العلمية لتصريف و استغلال المياه بعد المعالجة.

واكد المحافظ علي أهمية صيانة محطة المياه بصورة دورية حفاظا علي منسوب مياه الشرب الوارد للمحافظة.

رافق المحافظ الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح  واللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة  والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح و المهندس أحمد ناصر رئيس فرع الهيئة القومية للصرف الصحى.
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر في الضبعة
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر في الضبعة
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر في الضبعة
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر في الضبعة
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر في الضبعة
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