مفاجأة.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق عائدين إلى منازلهم
الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:22 م
حافلة نادي الزمالك
أفادت فضائية "أون سبورت"، بمغادرة لاعبي الزمالك، الحافلة الخاصة بهم؛ عقب تعطلها والذهاب إلى منزلهم.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك مشاركة فريق الناشئين في مواجهة الأهلي اليوم، الإثنين، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز .
ويتكون الجهاز الفني لـ الزمالك أمام الأهلي من أحمد عبد المقصود مدرب فريق 2001، مع عمرو فهمي مدرب فريق 1999 إلى جانب أحمد عبد الرؤوف المدرب العام لفريق 2001 وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق 2001 إضافة إلى محمود مغاوري إداري فريق 2001 في الزمالك.