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سيارات

10 سيارات أرخص من 100 ألف جنيه فى مصر .. تعرف عليها

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:21 م
ارخص 10 سيارات فى
ارخص 10 سيارات فى مصر
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كريم عاطف

إذا كنت من محبي السيارات وذو شغف بمتابعة أخبارها وأسعارها في مصر أولا بأول المستعملة والجديدة منها، فلابد أن تعرف أسعار السيارات اليوم في مصر.


وتتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، لذا نطلعكم اليوم على أفضل 10 سيارات مستعملة أقل من 100.000 جنيه من حيث الصنع وقطع الغيار والاعتمادية وإعادة البيع.


10 سيارات ارخص من 100.000 جنيه


ميتسوبيشي لانسر موديل 2000

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 90.000 جنيه إلى 98.000 جنيه حسب الحالة.

جيلي امجراند موديل 7 2014

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 80.000 جنيه إلى 84.000 جنيه حسب الحالة.

دايو لانوس موديل 1996

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 80.000 جنيه إلى 83.000 جنيه حسب الحالة.

سيتروين كسارا 2003

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 80.000 جنيه الى 85.000 جنيه حسب الحالة.

شيفروليه لانوس موديل 2011

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 80.000 جنيه إلى 85.000 جنيه حسب الحالة.

هيونداي فيرنا موديل 2007

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 75.000 جنيه إلى 80.000 جنيه حسب الحالة.

اوبل فيكترا موديل 2003

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 95.000 جنيه إلى 99.000 جنيه حسب الحالة.

تويوتا كورونا موديل 1994

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 85.000 جنيه الى 90.000 جنيه حسب الحالة.

دايو نوبيرا 2 موديل 2000

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 95.000 جنيه إلى 100.000 جنيه حسب الحالة.

دايو جوليت موديل 2000

يصل سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة فى مصر من 75.000 جنيه إلى 80.000 جنيه حسب الحالة.


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