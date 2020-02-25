انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس بالسعودية.. قريبا

عقد الدكتور “ناصر بن عبدالله المسعري” المشرف العام على اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية السنوي السعودي في نسخته الخامسة، مؤتمرًا صحفيًا ، بمركز برنامج جودة الحياة في حي السفارات بالرياض ، لإلقاء الضوء على تفاصيل الحدث وأنواع السيارات الكلاسيكية المشاركة .





وأعلن المشرف العام على المهرجان ان عدد السيارات المشاركة يزيد عن 500 سيارة من دول الخليج ودول عربية وأوروبية أيضًا، وهذا ما سيجعل الوفود إلى المهرجان ضخمة، وخاصة محبي السيارات الكلاسيكية.





وأضاف ان المهرجان سيتم افتتاحه في الفترة من 27 إلى 29 فبراير الحالي، وتشتمل فعاليات المهرجان أيضًا على مسابقات وجوائز وفعاليات عائلية، بالإضافة إلى المزاد والعروض.





يُذكر أن المهرجان يأتي تحت إشراف الأمير “أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود” محافظ الدرعية، برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية