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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول اليوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
واصل فريق ليفربول انفراده بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء مباريات البريميرليج اليوم الإثنين، وذلك بعد مواجهة ضيفه وست هام يونايتد  على ملعب "آنفيلد" فى ختام الجولة الـ 27 من المسابقة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 79 نقطة.

ويتواجد فى وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، فريق مانشستر سيتى (حامل اللقب) برصيد 57 نقطة بعد الفوز على مضيفه ليستر سيتى بهدف دون رد احرزه البرازيلى جابرييل خيسوس أمس السبت على ملعب "كينج باور".

ليستر سيتى يأتى فى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد الخسارة أمام السيتى أمس السبت.

ويحتل تشيلسى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بعد أن حقق فوزا غاليا على ضيفه توتنهام هوتسبير أمس السبت بهدفين مقابل هدف على ملعب "ستامفورد بريدج".

وجاء جدول الترتيب كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول اليوم
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