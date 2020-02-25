18 سيارة إطفاء لإخماد حريقين في مصنعين بالعاشر من رمضان

أخمدت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حريقين، اندلعا في مصنعين بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتبين اندلاع الحريق بمصنع للحديد والصلب وامتد إلى آخر لصناعة الأرضيات ومنتجات المطاط.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا، يفيد بنشوب حريق ضخم فى مصنع للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة، ومصنع آخر لصناعة الأرضيات ومنتجات المطاط.

وبإخطار رجال الحماية المدنية؛ جرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق الأول، و15 أخرى للسيطرة على الحريق الثانى.

كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية، وجار انتداب خبراء المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق وتقدير الخسائر.