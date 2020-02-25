فرقة رضا تختتم حفلاتها لشهر فبراير على مسرح البالون

اختتمت فرقة "رضا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاتها لشهر فبراير، فى التاسعة من مساء الاثنين، على مسرح البالون بالعجوزة .





جاء ذلك ضمن احتفال البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمناسبة مرور ٦٠ عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية، وقدمت الفرقة تحت إشراف الدكتور محمود صلاح الدين، مدير عام الفرقة، خلال الحفل باقة متنوعة من أروع وأشهر استعراضاتها فى تاريخها الفنى .





بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، الذي يستعرض تاريخ الفرقة، وأشهر المهرجانات التي شاركت فيها، ومن تولوا إدارتها منذ نشأتها حتى الآن.



