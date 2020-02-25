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أخبار العالم

2.5 مليار دولار.. ترامب يطالب بتخصيص ميزانية ضخمة لمكافحة كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء عن تقدم الرئيس دونالد ترامب بميزانية ضخمة قدرت ب2.5 مليار دولار إلى الكونجرس، وذلك لمحاربة فيروس كورونا المستجد. 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة في بلاده، مشيرا إلى اتصاله مع جميع البلدان حول العالم للسيطرة على الوضع. 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة". 

وأضاف: "نحن على اتصال مع الجميع، وجميع البلدان ذات الصلة، حيث عملت منظمة الصحة العالمية ووكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بذكاءٍ وَجَدٍّ". 

وتابع: "سوق الأوراق المالية بدأ يبدو لي جيدا جدا بالنسبة لي". 
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