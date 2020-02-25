في عيد ميلاد هناء ثروت.. قصة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب وإنشائها دارا للأيتام

يوافق اليوم، الثلاثاء 25 فبراير، يوم ميلاد الفنانة المعتزلة هناء ثروت، الــ 62، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة عام 1957، ودخلت الفن عن طريق الأدوار الصغيرة، فكانت بدايتها من خلال عملها بالتليفزيون وعلى خشبة المسرح، وقدمت طوال مشوارها الفني 5 أفلام فقط هي: «قصر الهوى، تمضي الأيام، سوزي بائعة الورد، درب اللبانة، البرنس، لا تظلموا النساء».





فضلت هناء ثروت، اعتزال الفن عام 1988، وهي في ريعان شبابها بعد سنوات من زواجها بالفنان محمد العربي، الذي أنجبت منه 3 أبناء هم: «إيمان وغفران ونوران»، وقررت ارتداء الحجاب والبعد عن أي شيء يخص المجال الفني.



