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أخبار العالم

بسبب كورونا.. اليابان تعلق مباريات كرة القدم وتستعد لغلق المدارس

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، تعليق مباريات كرة القدم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وكان وزير الصحة الياباني، دعا إلى إغلاق المدارس التي تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل

وكشفت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشخص الرابع من على متن سفينة الحجر الصحي اليابانية، لمصابين بفيروس كورونا

وأعلنت السلطات الصينية، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى  2663 حالة وفاة ، وذلك عقب وفاة 71 حالة جديدة. 

وقالت السلطات إن حالات الإصابة ارتفعت إلى 77 ألفا و658 حالة، وذلك عقب إصابة 508 حالات جديدة. 
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