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اقتصاد

وزير البترول: مزايدة للتنقيب عن الذهب والمعادن كل 4 أشهر بمصر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:08 ص
وزير البترول
وزير البترول
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مايكل عياد
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن شروط وتفاصيل مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الجديدة بمصر، والتي تشمل مساحة ٥٦ ألف كيلو متر مربع بصحراء مصر الشرقية، بأراض تحت ولاية الوزارة.

وقال "الملا"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة للإعلان عن مزايدة التنقيب عن الذهب الجديدة بمصر أن المساحة تم تقسيمها إلى ٣٢٠ قطاع، كل قطاع بمساحة ١٧٠ كيلو متر مربع، (٨/١ درجة في ٨/١ درجة).

وقال الوزير إن الوزارة بصدد الإعلان تباعا عن مزايدة كل ٤ شهور من تاريخ البت في المزايدة التي تسبقها، وان المزايدة المقبلة خلال ٦ أشهر، وأن العام الجاري سيشهد مزايدات أخرى وفقا لمنهج علمي، وللدراسات.

حضر المؤتمر الصحفي، المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس أسامة فاروق رئيس الهيئة، والاستاذ فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية.
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