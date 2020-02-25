AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يكشف عن أول حالة كورونا.. وهذه جنسيتها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:40 ص
كورونا يواصل حصد
كورونا يواصل حصد الأرواح
Advertisements
محمد علي
أعلنت السلطات الأردنية عن وضع سيدة إيرانية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما على سبيل الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بعد قدومها من إيران، إلى البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ورفع الأردن حالة الاستعداد لديه بعد ضرب فيروس كورونا عدد من الدول المجاورة له، كالعراق والكويت ولبنان، وظهور حالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام، بأن دولة الكويت، أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ليصل إلى 8 حالات، بينما أعلنت البحرين عن ارتفاع الأعداد المصابة لديها إلى 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران، التي تحولت لبؤرة وباء للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وألقت صحف دولية باللوم على إيران، متهمة إياها بالتستر على الخبر أولًا، ثم عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه ثانيًا، وهو ما أدى إلى إنتشاره في دول العرب المجاورة.

ومنعت قبل قليل الإمارات الحركة الجوية بينها وبين إيران بشكل كامل جراء الفيروس.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناءً على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وكانت الكويت علقت في وقت سابق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وألغت الكويت حفل العيد الوطني بسب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت 8 حالات، بينما سجلت كوريا الجنوبية 763 إصابة وسجلت إيطاليا 8 حالات وفاة وما يربو على 220 حالة إصابة.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد كورونا.

ووصل عدد الوفيات بالفيروس في إيران، إلى 17 شخصا، فيما أصيب أكثر من 61 آخرين، في ظل أرقام مختلفة أعلن عنها نائب برلماني إيراني، قال إن الحكومة لا تقول الحقيقة وإن عدد القتلى بكورونا وصلوا 50.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إلغاء الرحلات الجوية.. الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن السفر إلى إيران بسبب كورونا

الكويت: منع دخول أى فرد أقام فى إيران خلال الأسبوعين الماضيين بسبب كورونا

تحرك عاجل للكويت ضد انتشار فيروس في إيران

إيران تدخل العزل.. 7 دول تغلق حدودها وأبوابها في وجه الإيرانيين بسبب كورونا

الكويت: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

بعد العراق.. الكويت توقف الرحلات إلى 3 دول جديدة

ترشيحاتنا

فارس الإنسانية.. أصداء واسعة لموقف محمد بن زايد مع اليمنيين والسودانيين العالقين بووهان الصينية

محصلش.. حازم إمام ينفي ما تردد عن قوله الأهلي قطب الكرة المصرية.. بعد انسحاب الزمالك من القمة.. شاهد

بعد تعافي آخر مريض.. فيتنام تنتصر على كورونا

دعاء المطر مستجاب.. ردده لنفسك ولمن تحب.. يريح القلب والبال

في ذكرى ميلاد بديعة مصابني.. لماذا هاجرت هى ووالدتها وشقيقتها الكبرى إلى أمريكا الجنوبية ؟

مكياج صاخب و ملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

شاهد لحظة وصول راجح ورفاقه محكمة شبين الكوم لبدء جلسة الاستئناف.. صور