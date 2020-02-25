الأردن يكشف عن أول حالة كورونا.. وهذه جنسيتها

أعلنت السلطات الأردنية عن وضع سيدة إيرانية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما على سبيل الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بعد قدومها من إيران، إلى البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ورفع الأردن حالة الاستعداد لديه بعد ضرب فيروس كورونا عدد من الدول المجاورة له، كالعراق والكويت ولبنان، وظهور حالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام، بأن دولة الكويت، أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ليصل إلى 8 حالات، بينما أعلنت البحرين عن ارتفاع الأعداد المصابة لديها إلى 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران، التي تحولت لبؤرة وباء للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.





وألقت صحف دولية باللوم على إيران، متهمة إياها بالتستر على الخبر أولًا، ثم عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه ثانيًا، وهو ما أدى إلى إنتشاره في دول العرب المجاورة.





ومنعت قبل قليل الإمارات الحركة الجوية بينها وبين إيران بشكل كامل جراء الفيروس.





وخلال الساعات الماضية، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناءً على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.





وكانت الكويت علقت في وقت سابق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".





وألغت الكويت حفل العيد الوطني بسب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت 8 حالات، بينما سجلت كوريا الجنوبية 763 إصابة وسجلت إيطاليا 8 حالات وفاة وما يربو على 220 حالة إصابة.





كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد كورونا.





ووصل عدد الوفيات بالفيروس في إيران، إلى 17 شخصا، فيما أصيب أكثر من 61 آخرين، في ظل أرقام مختلفة أعلن عنها نائب برلماني إيراني، قال إن الحكومة لا تقول الحقيقة وإن عدد القتلى بكورونا وصلوا 50.