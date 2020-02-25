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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 15168 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 4947 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل مستوى 1210 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1324 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 626 نقطة.
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