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أخبار البلد

وفاة حسني مبارك.. وائل غنيم ناعيا الرئيس الأسبق: كان محبا ومخلصا لمصر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:30 م
حسني مبارك
حسني مبارك
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اسلام مقلد
نعى الناشط وائل غنيم، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم في مستشفى المعادي العسكري.

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وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

وقال وائل غنيم عبر تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحمة الله على الرئيس حسني مبارك كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده. كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ".


 
رحمة الله على الرئيس حسني مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده. كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ ❤️ pic.twitter.com/ZUtmQSRKRv
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