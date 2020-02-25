AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النمسا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في البلاد.. وتضع 28 طبيبا وممرضا بالحجر الصحي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:43 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 كشف الفحوصات والاختبارات الطبية بالنمسا عن إيجابية أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مدينة (تيرول).

وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن حالتين مشتبه بهما خضعا للفحص الطبي في مدينة (تيرول)، وجاءت الاختبارات للحالة الأولى إيجابية في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوصات مازالت مكثفة بشأن بقية الحالات المشتبه بها".

وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث العدوى في مدينة (لومباردي) في إيطاليا، لافتة إلى أنه تم وضع الحالتين في الحجر وتقوم البلاد الآن بإنشاء مركز للاختبارات السريعة حتى تتمكن من البت بسرعة في الحالات المشتبه فيها.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة وضع 28 طبيبًا وممرضًا في مستشفى سالزبورج في الحجر الصحي عقب عودتهم من رحلة في شمال إيطاليا، وذلك في إطار جهود التصدي لانتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت مصادر بالوزارة "إن 28 شخصًا من طاقم المستشفى عادوا من شمال إيطاليا، وتقرر اتخاذ إجراء احترازي معهم على الرغم من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم، مشيرة إلى أن طاقم المستشفى سيستمر في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وسيتم وضع أفراد أسرهم وجميع من تعاملوا معهم أيضًا في الحجر الصحي لنفس الفترة".
Advertisements

ترشيحاتنا

عمره عامان.. الكلاب الضالة تنهش جسد رضيع سعودي حتى الموت

فيديو هروب لاعبي الزمالك من الأتوبيس قبل مباراة القمة.. تفاصيل يرصدها شاهد عيان

ارتدوا الشتوي واحذروا الضباب.. الأرصاد الجوية: ساعات وتنتهي موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

الكبدة المستوردة حرام.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وفاة حسني مبارك.. شاهد أول رد فعل من نسرين أمين بعد رحيل الرئيس الأسبق

فيديوجراف.. الأيام الأخيرة في حياة مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تسقط بسيارتها في قنال ورجل ينقذها بطريقة غريبة

أسعار هوندا بعد إعلانها تخفيض honda civic.. صور

بسبب التدخين.. أكبر أب في العالم يلقى مصرعه بشكل مأساوي عن 104 أعوام