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برلمان

وفاة حسنى مبارك.. حزب الحرية المصرى ينعي الرئيس الأسبق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:42 م
وفاة الرئيس الأسبق
وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك
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ماجدة بدوى
نعى حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الرئيس الراحل.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن الرئيس الأسبق مبارك كان قائدا للقوات الجوية ومن أبطال حرب السادس من أكتوبر، الذى حققته مصر عام 1973 ولن ينكر أحد دوره كمقاتل كبير من أبطال هذا النصر العظيم الذى استردت فيه مصر والأمة العربية العزة والكرامة فتحية إجلال وإكبار لجميع أبطال وشهداء مصر الأبرار فى هذا الانتصار التاريخى الذى أذهل العالم كله بقوة وبسالة قواتنا المسلحة المصرية ، مؤكدا أن التاريخ سيكتب ما له وما عليه.

وتوجه حزب الحرية المصرى بالدعاء الى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق مبارك رئاسة مصر يوم 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات وظل فى منصبه حتى 11 فبراير 2011 وولد الرئيس الأسبق مبارك فى 4 مايو 1928، وتوفى اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.
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