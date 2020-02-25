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أخبار العالم

وفاة حسني مبارك.. قرار عاجل من ملك البحرين بعد رحيل الرئيس الأسبق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر ولي العهد البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قرارًا ملكيًا بتنكيس الأعلام؛ حدادًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.

وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية، أن قرار تنكيس الأعلام سيكون لمدة يوم واحد.

وبعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى أسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وأعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن الملك استذكر الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدًا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

وبعث ملك البحرين برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها أحر تعازيه ومواساته، داعيًا الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وبعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، برقيات تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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