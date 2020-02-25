وفاة حسني مبارك.. في أول رد فعل فريد الديب يشكر الرئيس السيسي.. فيديو

وجه المحامي فريد الديب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رئاسة الجمهورية، لإعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام؛ نظرًا لوفاة الرئيس الراحل الأسبق، محمد حسني مبارك.

وقال فريد الديب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل وفي، يعرف أقدار الرجال، مضيفًا "كنت في المستشفى بالغرفة المجاورة للغرفة المتواجد بها جثمان مبارك، وشعرت بأنه يتبسم راضيًا؛ نتيجة حب المصريين له".





وأضاف فريد الديب " يؤسفني قيام بعض الناس والقنوات بالحديث بشكل غير لائق في حق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهذا يعد عدم تقدير لحرمة الموت".





وتابع فريد الديب "الموتى حسابهم عند الله، وحسني مبارك قائد عسكري كبير، قاد معركة الكرامة والعزة، وعندما كان رئيس جمهورية افتتح عهده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".



