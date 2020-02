وفاة حسني مبارك .. حسام حبيب ينعى الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة

View this post on Instagram

وداعا يا رجل الحرب و السلام وداعا يا من ادرك قيمه و طنه و فضله على كل شئ وداعا يا من احبك الله و امهلك العمر لترى حب شعبك و تقديره لك و ارطباته بك اب و قائد و جزء لا يتجازء من تاريخ الوطن و امهلك حتي ترى برائه انجالك الكرام المحترمين وداعا يا من تمنيت ان تموت على ارض وطنك و انت اولا الناس ان تحتضنك ارض وطنك الذي عشت من اجله و انا اعترف اني شخصيا احس بانكسار ظهري و حزن لم اكن اتخيل انى سوف اشعر به رحمك الله و اتمني من الله ان يجعل كل دعاء المصرين في ميزان حسناتك و ايضا كل ما عانيته في ميزان حسناتك و ان يسكنك الفردوس الاعلي و ان يطيب الله قلوب اسرتك و قلوبنا جميعا و يجمعنا بك على خير و اشكر الرئيس المحترم الخلوق الذي وهبنا الله اياه ان يرد لك اعتبارك الرئيس الشهم كريم الاخلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اطال الله في عمره و حفظه لكل المصريين