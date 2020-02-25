وفاة حسني مبارك .. حسام حبيب ينعى الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة

نعى الفنان حسام حبيب منذ قليل، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.





حسني مبارك وعلق قائلا:"وداعا يا رجل الحرب والسلام وداعا يا من أدرك قيمة وطنه وفضله على كل شئ، وداعا يا من أحبك الله وأمهلك العمر لترى حب شعبك وتقديره لك وارتباطه بك كقائد وجزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن". ونشر حسام حبيب صورة للرئيس الأسبقوعلق قائلا:"وداعا يا رجل الحرب والسلام وداعا يا من أدرك قيمة وطنه وفضله على كل شئ، وداعا يا من أحبك الله وأمهلك العمر لترى حب شعبك وتقديره لك وارتباطه بك كقائد وجزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن".





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وتابع في نعيه عن الرئيس الأسبق قائلا :"وأمهلك الله حتى ترى براءة أنجالك الكرام المحترمين وداعا يا من تمنيت أن تموت على أرض وطنك وأنت أولى الناس أن تحتضنك أرض وطنك الذي عشت من أجله وأنا أعترف أني شخصيا أحس بانكسار ظهري وحزن لم أكن أتخيل أنى سوف أشعر به، رحمك الله وأتمنى من الله أن يجعل كل دعاء المصريين في ميزان حسناتك".





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وأردف حسام حبيب في نعيه عن الرئيس الأسبق قائلا:" ايضا كل ما عانيته في ميزان حسناتك وأن يسكنك الفردوس الأعلي، وأن يطيب الله قلوب أسرتك وقلوبنا جميعا ويجمعنا بك على خير وأشكر الرئيس المحترم الخلوق الذي وهبنا الله إياه أن يرد لك اعتبارك الرئيس الشهم كريم الأخلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أطال الله في عمره وحفظه لكل المصريين".





وتنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.









يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.