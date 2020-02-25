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توك شو

علي السيد: مبارك جنب مصر أزمات ومشاكل كثيرة.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:56 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي على السيد، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك جنب مصر مشاكل كثيرة، وفي خطابه الأخير قبل التنحي كان يريد أن يجنب الدولة خطر وجود الإخوان في السلطة.

وأضاف علي السيد، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مبارك كان يرى ضرورة تسليم القيادة إلى القوات المسلحة آنذاك وإلا ستضيع مصر.

وتابع علي السيد "حسني مبارك تسلم مصر في ظروف اقتصادية صعبة خاصة عقب حرب أكتوبر 1973".

وأكد علي السيد أن "مبارك قائد عسكري عظيم، وبطل قومي وأي محاولة للتقليل من دوره في القوات الجوية وحرب أكتوبر فهو تقليل من حرب أكتوبر نفسها".

وتابع على السيد "لا يختلف أحد في حرب أكتوبر 1973 ولا يجب أن يكون هناك اختلاف بين المؤمنين بالوطن".

وأكمل على السيد حديثه، موضحا أن "حرب أكتوبر كانت عظيمة وكل من شارك فيها وساهم في هذا النصر الكبير والمهم لمصر بطل، ومبارك بذل مجهودا كبيرا في تحقيق  النصر في حرب أكتوبر".

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