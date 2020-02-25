هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

شهدت الرياضة المصرية مساء أمس " الاثنين"، اندلاع أزمة جديدة تحدثت عنها الصحف العالمية والعربية عقب تخلف نادي الزمالك عن حضور لقاء القمة أمام منافسه الأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز .
وأعلن مسئولو نادي الزمالك عن تعطل حافلة الفريق أعلي كوبري أكتوبر، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية والازدحام الشديد التي تشهدها البلاد ، لذلك تعثر الفريق عن حضور المباراة .
وسادت حالة من الغضب بين جماهير نادي الزمالك بسبب انسحاب لاعبي الزمالك من خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي وإصرارهم على خوض المباراة بفريق الناشئين.
وأعلن المطرب "رامي صبري"، اعتزاله تشجيع نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي "تويتر"، قائلا :" يوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره مباراة النادي الأهلي المحترم" وشكرا.
وفي غضون ساعات قليلة أصبحت رشا بدر زوجة جمال حمزة لاعب الزمالك السابق حديث السوشيال ميديا عقب خروجها بتصريحات نارية ومهاجمة مسؤولي نادي الزمالك وعلى رأسهم رئيس القلعة مرتضي منصور .
"أنا مش مرات واحد.. أنا واحدة من الجمهور دلوقتي بتكلم "، بتلك الكلمات بدأت رشا بدر بمهاجمة مسؤولي نادي الزمالك لتخلف الفريق عن حضور مباراة القمة خصوصا في ظل تحقيق لقبي السوبر المصري المصري والإفريقي في أسبوعا واحدا قائلة:" أنا ساكته وكنت بطبل بس كدة كفاية واخدين بطولة يحتفل علينا ".
ولم تكتف بهذا القدر من الكلمات بل هاجمت مرتضي منصور رئيس الزمالك بقولها :" اللي حواليك هيضيعوا النادي كل واحد بياخد ملايين وبيقضي على النادي "، بالإضافة إلى تحذيرها عن مشاكل كثيرة تحدث داخل نادي الزمالك ولكنها لا تنوي الحديث عنها في الوقت الحالي .
وأكدت أن جمال حمزة لاعب الزمالك السابق تعرض لظلم كبير داخل القلعة البيضاء ورفض عروضا كثيرة من أجل الحفاظ على مبادئ نادي الزمالك
وبات السؤال الأكثر انتشارا في الوقت الحالي هو " مصير لاعب الزمالك عقب تصريحات زوجته"، حيث يتولى جمال حمزة أحد المناصب الفنية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك بالإضافة إلي ظهوره القناة الفضائية الخاصة بالقلعة .
ولم يتحرك مسؤولي نادي الزمالك في الوقت الحالي تجاه انفعالات زوجة لاعب الزمالك السابق فبات السؤال في الوقت الحالي هو:" هل يرحل جمال حمزة أم يظل متواجدا ؟.