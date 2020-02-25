عضو المكتب الفني لوزير الإسكان يكشف عن الجهود الكبيرة لمكافحة الأمطار.. فيديو

أكد المهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفني لوزير الإسكان أنه نتيجة لهطول الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية كان هناك تمركز لكل شركات المياه خلال المحافظات المتأثرة على مستوى القاهرة والجيزة مؤكدا أنه كان هناك 58 معدة لتطوير محطات المياه والصرف الصحي.





وأضاف خطاب خلال وجوده ضيفا لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الأمطار الغزيرة تسببت في التأثير على حالة البلاد لمدة 4 أيام مشيرا أن هذا العام نتيجة للجهود التي بذلت كان التأثير لمدة يوم واحد فقط.





وتابع عضو المكتب الفني لوزير الإسكان أن هناك جهات متعددة تعاونت مع رجال المرورو ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف مؤكدا أن جميع القيادات كانت متواجدة في الشارع وتتابع لحظة بلحظة.





وأشار إلى أن هناك استثمارات تم ضخها لتطوير منظومة الصرف الصحي مشيرا إلى ان في محافظة الإسكندرية تم عمل صرف خاص نهايته فى البحر والقاهرة والجيزة تم تطوير شبكات الصرف الصحي لاستيعاب كميات مياه الأمطار الهائلة.





وقال المهندس عمرو خطاب إنه يوجد أيضا متابعة مستمرة لتقارير هيئة الأرصاد بالإضافة إلى التجهيزات لكل الهيئات مؤكدا أنه كان يوجد ما يقرب 3500 عامل فى الشارع و57 معدة في الشارع لمتابعة الوضع.



