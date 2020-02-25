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أخبار العالم

وحش كورونا.. البحرين تعلق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين بدءا من يوم غد الأربعاء بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

القرار جاء كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها البحرين للحدّ من انتشار فيروس كورونا، والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفيروس، والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فيروس كورونا في مدنها.

وكانت البحرين قد أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا إلى 17 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، مؤكدة أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى المطار في القاعة المخصصة لهذا الغرض.

وأشارت الصحة إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات التسع الجديدة، أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى "مركز إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت أن الحالات التسع، هي لأربع مواطنات قادمات من إيران عبر الشارقة، وثلاثة مواطنين اثنان منهما قادمان من إيران عبر الشارقة، وواحد عبر دبي، إلى جانب مواطنتين سعوديتين قادمتين من إيران عبر الشارقة.

وأفادت بأن كافة الحالات الجديدة يخضعون، وجميع الحالات المصابة سابقا، لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مبينة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت وزارة الصحة بأن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

‏‎‫وطلبت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس "كورونا"، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.
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