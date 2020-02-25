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رياضة

سلة 18 بنين المرتبط تسعى لعبور الجزيرة إلى الصدارة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:21 م
سموحة
سموحة
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حسام الحارتي
يلتقي اليوم فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 18 سنة بنين المرتبط بقيادة الكابتن مجدي عبد الله مع نظيره الجزيرة في إطار ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز اليوم ليتصدر المجموعة بعد ان ضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي بعد تحقيقه الفوز في ثلاث مباريات.

وحقق فوزه الثاني على التوالي وتغلب علي نظيره مسلمين بنها 61 /26 بعد مباراة من طرف واحد.

وكان الفريق قد استهل مبارياته بالفوز علي نظيره 6 أكتوبر 56 /40 ثم مسلمين بنها 61 /26 ثم منتخب السويس 71 /30.ووقع الفريق في المجموعة الأولي والتي تضم معه فرق الجزيرة ومسلمين بنها ومنتخب السويس و6 أكتوبر بالإضافة إلي سموحة وتقام مبارياتها على ملاعب نادي الجزيرة وتصعد الفرق الثلاثة الأولى إلى الدور قبل النهائي.

يذكر ان الفريق هو صاحب برونزية المنطقة بعد الفوز علي الترام 3 /0 بمجموع المباريات.وحصد الفريق المركز الخامس في الدوري العام الممتاز (أ) رجال المرتبط.

ويضم الفريق النجوم: أحمد ناصر وأدهم طارق وأحمد حسام وآسر جودة وشهاب الدين وعبد الرحمن شاهين وداني حسام ومحمد نصيب ومازن عبدالحليم ومحمد عكاشة وعمر أيمن وياسين سامي ومصطفي علاء وزياد كرم ومصطفي الثعلبي ومحمد إيهاب ونورالدين طلال وعبد لله السنهوري وعمار مصطفي.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن مجدي عبد الله مدربا والكابتن أحمد حماسو مساعد مدرب والكابتن حاتم نور الدين إداريا والدكتور أحمد صيام طبيبا والكابتن محمد محرم مدرب لياقة وأحمال تحت إشراف الكابتن طارق وصفي مدير فني قطاع الناشئين والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن أيمن المطراوي مدير فني جهاز كرة السلة.

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