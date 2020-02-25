رئيس ائتلاف دعم مصر ينعي الرئيس الأسبق حسنى مبارك

نعى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصيى ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدم القصبى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى - جل وعلا - أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.





كان قد توفى صباح اليوم الثلاثاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات .



