AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعي الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
نعى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصيى ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدم القصبى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى - جل وعلا - أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. 

كان قد توفى صباح اليوم الثلاثاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات .

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئاسة تنعي حسني مبارك : أحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة

وفاة حسنى مبارك.. تويتر يتحول لدفتر عزاء.. ورواده يبكون الراحل

القوات المسلحة : مبارك أحد قادة أكتوبر ونتقدم لأسرته وضباط الجيش وللجنود بخالص العزاء

علاء مبارك ينعي والده بهذا الفيديو.. شاهد

رئاسة الجمهورية تعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. القوات المسلحة: أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة

أصالة تواسى علاء مبارك بعد وفاة والده بهذه الكلمات

ترشيحاتنا

الفوضى.. ماذا قالت الصحف العالمية عن انسحاب الزمالك أمام الأهلي

بكلمات مؤثرة.. حسين الشحات ينعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

وفاة حسني مبارك.. في أول رد فعل فريد الديب يشكر الرئيس السيسي.. فيديو

وفاة حسني مبارك.. شاهد أحلام تنعي مبارك بأحرف من ذهب

وفاة حسني مبارك.. منة فضالي تبكي رحيل الرئيس الأسبق بكلمات موجعة

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور