بدون جراحة.. 5 حيل سريعة تخلصك من الشخير

يعانى الكثير من الأشخاص عدم القدرة على النوم بسبب الشخير طوال الليل، إليكم أبرز العلاجات للتخلص من الشخير . يقدّمها موقع برايت سايد









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1- فى فتحات كلا الأنفين ضعى القليل من الماء المغلى والملح وقت النوم لبضعة أسابيع.. ستلاحظين الفرق





2- تناولى مغلى الحبهان . قبل 30 دقيقة من نومك فهو يساعد على مرور الهواء فى الممرات الأنفية





3- تناولى هذا المشروب قبل النوم وهو كوب من اللبن مضافا إليه ملعقتين من مسحوق الكركم وتناولى هذا المشروب قبل النوم





4. ابتعدى عن النوم على ظهرك لأن الاستلقاء على ظهرك يؤدي إلى الشخير.



