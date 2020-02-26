تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

ظهرت أخيرًا السيارة كيا سيلتوس 2020 الإس يو فى أسواق الخليج، وقريبا ستكون فى مصر ، حيث إن كيا سيلتوس تجمع بين التصميم الرياضي مع مساحة رحابة ممتازة .

وأسعار كيا سيلتوس 2020 الفئة الأولى 17800 دولار، حوالي 290 ألف جنيه مصري، أما الفئة الثانية 22000 دولار، حوالي 350 الف جنيه مصري، أما الفئة الثالثة 28800 دولار، حوالي 460 ألف جنيه مصري.





كما أن أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 كالتالى:





1- تصميم خارجي ممزوج بين الطابع الرياضي والخطوط الحادة مع بروز شبكة التهوية على شكل أنف النمر ما يؤكد على هوية العلامة الكورية.

2- تأتي بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط بمقاسات بين 16 و17 إنش.

3- تأتي بشاشة معلومات مسلية ترفيهية كبيرة 8 إنش مع نظام صوتي عالي النقاء.

4- داخلية بطابع رياضي حديث عالي التقنية مع عدادات رقمية 3.5 أو 7 إنش.

5- مقاعد بأنظمة تبريد وشحن لاسلكي للهواتف ومنافذ شحن USB للأجهزة الإلكترونية المختلفة.

6- تشمل تقنية إدارة ثبات السيارة واستخدام الفولاذ عالي الصلابة في الشاسيه ونظام مساعد السائق في الركن عبر كاميرا ومستشعرات خلفية تسهل المهمة بالأماكن الضيقة مع وسائد هوائية متعددة.

7- أنظمة منع غلق المكابح ومساعدة صعود المرتفعات تساعد في الحصول على تجربة قيادة آمنة وسهلة.

8- تتوفر بإضاءة داخلية من ٨ ألوان مع مساحة خلفية تبلغ 433 لترا.

9- تتوفر بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم 151 نيوتن متر.

10- تتوفر السيارة بألوان متعددة للخارجية والداخلية.