وهب حياته لمصر.. مجلسا السيادة والوزراء بالسودان ينعيان الرئيس مبارك

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الأول وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.





وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "ينعى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الأول وأعضاء المجلس و رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره المغفور له بإذن الله الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".





وأضاف المجلس في بيان: "لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدًا عربيًا بارزًا كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص. كما لعب دورًا مقدرًا في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلاً عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي".





وتابع: "أسهم الفقيد خلال فترة توليه رئاسة مصر في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المُتجذرة بين شعبي وادي النيل اللذين شهدت علاقاتهما تطورًا في المجالات كافة، فضلًا عن مواقف بلاده الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.





واختتم: "نسأل الله العلي القدير أن يلهم رئيس جمهورية مصر العربية وشعبها وأسرة الفقيد الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأن يجزي الفقيد خير الجزاء وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.