AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وهب حياته لمصر.. مجلسا السيادة والوزراء بالسودان ينعيان الرئيس مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الأول وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "ينعى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الأول وأعضاء المجلس و رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره المغفور له بإذن الله الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأضاف المجلس في بيان: "لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدًا عربيًا بارزًا كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص. كما لعب دورًا مقدرًا في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلاً عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي".

وتابع: "أسهم الفقيد خلال فترة توليه رئاسة مصر في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المُتجذرة بين شعبي وادي النيل اللذين شهدت علاقاتهما تطورًا في المجالات كافة، فضلًا عن مواقف بلاده الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

واختتم: "نسأل الله العلي القدير أن يلهم رئيس جمهورية مصر العربية وشعبها وأسرة الفقيد الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأن يجزي الفقيد خير الجزاء وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تعلن الحداد حزنا على رحيل حسني مبارك وتنكس الأعلام

مجلس الوزراء ينكس العلم حدادا على وفاة حسني مبارك

وفاة حسني مبارك .. جمال حمزة ينعى الرئيس السابق عبر إنستجرام

وفاة حسني مبارك.. العاهل السعودي وولي عهده يعزيان السيسي.. ماذا قالا؟

كنائس مصر تنعى الرئيس الأسبق مبارك: تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب.. قاد مصر في مرحلة دقيقة بحكمة بالغة.. وإنجازاته لا تنكر

وفاة حسني مبارك.. الزمالك ينعى الرئيس الأسبق: أحد أبطال حرب أكتوبر

ترشيحاتنا

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية يكشف عن تحذيراته للدول لعدم تحول فيروس كورونا إلى وباء

أحمد موسى: جنازة عسكرية لـ حسني مبارك بأمر من الرئيس السيسي

جنازة عسكرية لـ مبارك غدا بأمر السيسي.. وهذا توقيت وفاة الرئيس الراحل| شاهد

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

جاري نيفيل: محمد صلاح سيغادر ليفربول قريبا إلى برشلونة أو ريال مدريد

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

جنازة عسكرية لـ مبارك غدا بأمر السيسي.. وهذا توقيت وفاة الرئيس الراحل| شاهد

هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

وفاة حسني مبارك .. قرار عاجل من ملك البحرين بعد رحيل الرئيس الأسبق

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور