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رياضة

الجبلاية تؤجل القرارات الخاصة بـ مباراة القمة عقب انسحاب الزمالك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:34 ص
الزمالك ضد الأهلي
الزمالك ضد الأهلي
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محمد رشاد
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن اتحاد الكرة المصري، قرّر تأجيل القرارات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تم إلغاؤها أمس الأول الإثنين، بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، إن مسئولى اتحاد الكرة، عقدوا مساء الثلاثاء، جلسة بأحد فنادق القاهرة لمناقشة أحداث مباراة القمة، والتي تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى ستاد القاهرة.

 وأوضح هانى حتحوت، إن مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، قرروا تأجيل القرارات الخاصة بمباراة القمة إلى ما بعد مباراتي صن داونز جنوب الأفريقي والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي . 
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