هل أصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ فيروس كورونا ؟

بدت أعراض فيروس كورونا واضحة على نائب وزير الصحة الإيراني ايرج حريرجي خلال ظهوره بمؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.





وأعلنت السلطات إصابة نائب وزير الصحة بالفيروس، إلا أن الأنظار تتجه نحو المتحدث باسم الحكومة الذي ظهر بجوار حريرجي، حيث أكدت وسائل إيرانية إصابة ربيعي هو الآخر بـ فيروس كورونا.





بينما يقول ربيعي إن أعراض كورونا لم تظهر عليه، موضحا أنه أجرى فحوصات طبية كإجراء احترازي واستجابة لنصيحة حريرجي الذي تأكد إصابته بالفيروس.





وأوضح "ربيعي" أن غيابه عن اجتماع حكومي، الثلاثاء، كان باتفاق مع الرئيس حسن روحاني منعا لتفشي العدوى حال ثبتت إصابته بفيروس كورونا.



