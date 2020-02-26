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أخبار العالم

هل أصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ فيروس كورونا ؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:48 ص
المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية - نائب وزير الصحة
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رحيم يسري
بدت أعراض فيروس كورونا واضحة على نائب وزير الصحة الإيراني ايرج حريرجي خلال ظهوره بمؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

وأعلنت السلطات إصابة نائب وزير الصحة بالفيروس، إلا أن الأنظار تتجه نحو المتحدث باسم الحكومة الذي ظهر بجوار حريرجي، حيث أكدت وسائل إيرانية إصابة ربيعي هو الآخر بـ فيروس كورونا.

بينما يقول ربيعي إن أعراض كورونا لم تظهر عليه، موضحا أنه أجرى فحوصات طبية كإجراء احترازي واستجابة لنصيحة حريرجي الذي تأكد إصابته بالفيروس.

وأوضح "ربيعي" أن غيابه عن اجتماع حكومي، الثلاثاء، كان باتفاق مع الرئيس حسن روحاني منعا لتفشي العدوى حال ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن المتحدث باسم الحكومة أجرى فحوصات فيروس "كورونا" وأن نتائجها تتضح يوم الأربعاء، أو الخميس.
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