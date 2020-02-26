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منوعات

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
التخطيط لحفل زفاف واختيار أدق  تفاصيله من الأمور التي تعتني العروس بها اعتناءً شديدًا للغاية، فقد يصل الأمر لديها إلى كونها مهمة تسعى إلى إنجاحها بكافة السُبل دون خطأ واحد، لكن عندما يتدخل العريس على الخط؛ فقد يفسد من هذه الخطط، وهذا ما حدث مع عروس قرّرت أن تنفصل عن عريسها قبل ساعات قليلة من موعد حفل الزفاف، حيث تركت مهمة تنفيذ خطط الحفل للعريس، ولكن النتيجة كانت غير متوقعة. 

ووصل الأمر إلى طريق مسدود للغاية بعد أن شعرت العروس الذي تدعى "آنا" بالغضب من خطيبها، وذلك بعد صدمتها الشديدة في فستان الزفاف الذي اختاره العريس، والذي وصفته بأسوأ ما رأت.

وبعد أن رأت الفستان ، قالت: "لا أعتقد أن الشخص الذي صنع هذا الفستان يحب ذلك الفستان في الأساس"، ومن الفستان إلى قاعة الحفل، وطريقة الاحتفال كلها أمور جعلت "آنا"  تتخذ قرار الانفصال. 

وكان الاتفاق بين "آنا" وخطيبها"أندي" أن يكون حفل الزفاف على الطراز البريطاني، إلا أنه تصرف عكس ذلك تمامًا، وقرر تنظيم احتفال مبتكر على الطراز الأوكراني انطلاقًا من مسقط رأس آنا، لتنتهي الحياة بين الثنائي قبل أن تبدأ بساعات. 
عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف
عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف
عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف
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