صحة دمياط تنفى شائعات وجود حالات إصابة بفيروس كورونا

نفت مديرية الصحة بدمياط، من خلال بيان صادر عنها اليوم، وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا بعد انتشار شائعات بوجود إصابات بالمحافظة.

وجاء فى البيان، أن مديرية الصحة بدمياط تنفي ظهور أي حالات إصابة بالفيروس وأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة وفي حال ظهور أي حالات اشتباه أو إصابة سيتم الإعلان عنها فورا دون تردد وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لها.





كما ناشد البيان المواطنين بعدم الانسياق حول الشائعات المثيرة للبلبلة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف لإثارة الرأي العام دون التأكد من مصدر صحتها.





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، أن المديرية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة، وتفعيل البروتوكول العالمى المعلن من الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أنه توجد غرفة عزل مركزية بمستشفى حميات دمياط إضافة إلى غرفة عزل فى مختلف مستشفيات المحافظة بعدد 11غرفة حيث كل مستشفى يوجد بها غرف عزل مجهزة لمواجهة مثل هذا الفيروس.





وأوضح طلحة أنه حتى الآن لا توجد أى حالات اشتباه بمختلف أنحاء المحافظة، مضيفا أن بمجرد الاشتباه فى أى حالة سيتم عزلها بغرفة العزل ومن ثم نقلها للغرفة المركزية بمستشفى حميات دمياط لتلقى العلاج.





كانت قد ترددت شائعات على مدار الساعات الماضية بوجود حالة إصابة بفيروس الكورونا داخل مستشفي حميات دمياط إلا أن مديرية الصحة نفت ذلك.