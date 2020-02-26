روسيا تكشف عن توقعاتها بشأن محادثات مع أنقرة حول إدلب

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن توقعاتها بشأن المحادثات مع أنقرة بشأن، مشيرة إلى أنها تتوقع نتائج إيجابية؛ حسبما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.





وفي وقت سابق من اليوم، حث الاتحاد الأوروبي روسيا وتركيا على ضرورة الاتفاق على وقف التصعيد شمال سوريا.





وحذر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي تركيا من الاستمرار في قصف إدلب.





وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن على عقد قمة رباعية خاصة بسوريا في 5 مارس المقبل.





وأشار أردوغان إلى أن وفدا روسيا سيزور تركيا الأربعاء لمناقشة الأوضاع في محافظة إدلب السورية.



