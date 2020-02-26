AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تكشف عن توقعاتها بشأن محادثات مع أنقرة حول إدلب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:57 ص
روسيا تكشف عن توقعاتها
روسيا تكشف عن توقعاتها بشأن المحادثات مع أنقرة حول إدلب
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
كشفت وزارة الخارجية الروسية عن توقعاتها بشأن المحادثات مع أنقرة بشأن، مشيرة إلى أنها تتوقع نتائج إيجابية؛ حسبما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، حث الاتحاد الأوروبي روسيا وتركيا على ضرورة  الاتفاق على وقف التصعيد شمال سوريا. 

وحذر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي تركيا من الاستمرار في قصف إدلب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن على عقد قمة رباعية خاصة بسوريا في 5 مارس المقبل.

وأشار أردوغان إلى أن وفدا روسيا سيزور تركيا الأربعاء لمناقشة الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

وأضاف أردوغان: "لدينا خريطة طريق عبرت عنها  بين تركيا وروسيا نحتاج إلى حل أولوية إدلب، وأناقش هذا الأمر مع  بوتين، وكذلك مع الوزراء ومديري المخابرات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين واتفاق أردوغان - السراج.. روسيا تعاقب تركيا.. ومواجهة مرتقبة في شرق المتوسط

لبحث أزمة إدلب.. لقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين

وسط تهديدات وزير خارجيتها.. تركيا تستعد لعملية عسكرية في إدلب

شاهد.. آثار الدمار فى إدلب.. هذا ما جنته بلاد الشام من بلطجة أردوغان

خيار مقترح أمام روسيا وتركيا لحل الأزمة في إدلب السورية

هل تندلع الحرب بين سوريا وتركيا بعد هجوم قوات أردوغان؟.. كيف ستبدو التسوية الروسية التركية حول إدلب.. واحتمالات مخاطرة روسيا بتوجيه ضربات لأنقرة

ترشيحاتنا

دعاء حرص عليه النبي في صلاة الفجر.. مستشار المفتي يكشف عنه

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

شاهد.. حقيقة وجود جزء جديد من مسلسل الكبير

تامر عبد المنعم يروي تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

شاهد.. وصول أحمد فتحى سرور لتشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك

صدى البلد يقدم تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجنازته .. شاهد ماذا قال أبناؤه وكيف نعاه العالم

AdvertisementS

لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

22 مومياء.. كيف استعدت القاهرة لنقل الملوك إلى متحف الحضارات

صدى البلد يقدم تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجنازته .. شاهد ماذا قال أبناؤه وكيف نعاه العالم

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور