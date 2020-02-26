إطلاق اسم عالم المصريات الدكتور علي رضوان على مدرسه بمسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية

في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إطلاق اسم عالم المصريات الراحل الأستاذ الدكتور/ على رضوان على مدرسة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية مسقط رأسه، وذلك تقديرًا لمشواره العلمي والأكاديمي فهو من أبرز علماء الآثار المصرية ومن جيل الرواد.





يذكر أن الراحل الدكتور على رضوان حصل على درجة الدكتواره فى الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا ، وشغل العديد من المناصب العلمية حيث كان عميدًا للكلية الاثار جامعة القاهرة الى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا، مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا ، المؤتمر العالمى لعلم المصريات، المؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، المعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، لجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو ، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" (شمالى سقارة) وغيرها.