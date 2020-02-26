استجابة لشكاوى المزارعين بإطسا.. محافظ الفيوم: إزالة 18 حالة تعدٍ لمخالفات ري بحر الجرجبة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 18 حالة تعدٍ لمخالفات رى على بحر الجرجبة بنطاق مركز إطسا، استجابة لشكاوى المزارعين بشأن التعديات التى تعوق وصول مياه الري إلى أراضيهم، مشددًا على الإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على الترع والأبحر لضمان وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية الواقعة بالنهايات.





أوضح المحاسب عادل عبدالكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أن حملة إزالة التعديات تمت بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومركز الشرطة، والري والزراعة.





لافتًا إلى تنفيذ الإزالات الصادرة عن الإدارة العامة لرى غرب الفيوم والوحدة المحلية بالغرق، بشأن تعديات على بحر الجرجبة بناحية عزبة أبو مسلم غرق قبلى، مشيرًا إلى أن الحملة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأضاف أنه تم أيضًا التحفظ على ماكينتى رى مخالفتين، وتسليمهما للوحدة المحلية بالغرق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.