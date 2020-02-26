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بين الناس

شاهد.. شركة مياه الشرب توفر سيارات متنقلة لهذه المناطق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:40 م
شركة المياه والصرف
شركة المياه والصرف
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مريم عزت
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظرًا لقيامها بأعمال احلال وتجديد  بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة .

الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مناطق المرج – عين شمس الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج).

وذلك  أعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الخميس الموافق 27 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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