شاهد.. شركة مياه الشرب توفر سيارات متنقلة لهذه المناطق

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظرًا لقيامها بأعمال احلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة .
الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مناطق المرج – عين شمس الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج).
وذلك أعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الخميس الموافق 27 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.