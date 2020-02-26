شاهد.. شركة مياه الشرب توفر سيارات متنقلة لهذه المناطق

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظرًا لقيامها بأعمال احلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة .





الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مناطق المرج – عين شمس الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج).





وذلك أعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الخميس الموافق 27 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



