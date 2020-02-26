تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن

كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذينية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لـ فشل كلوي قبل وفاته صباح أمس.
قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.
طرق الوقاية من قصور الكلى
يمكنك الوقاية من قصور الكلى عن طريق بعض الطرق اليومية بسيطة، بحسب نصائح موقع Healthline وهي:
1- شرب كميات وفيرة من الماء، فهي أفضل طريقة لتنظيف الكلى وجعلها تقوم بمهامها بكفاءة، كما أن الماء يخلصك من حصوات الكلى التي تسبب الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجها.
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2- الابتعاد عن التدخين، لأن هذه العادة تسبب مشكلة في وصول الدم للكليتين مما يسبب قصور كلوي مزمن.
3- التغذية السلمية، فالكليتان تحتاجان للغذاء الصحي السليم وعدم إرهاقها بأكلات دسمة غير صحية.
4- التقليل من تناول المسكنات، فهي تسبب مشاكل الكلى على المدى البعيد، والأفضل عدم تناول أي أدوية دون إشراف الطبيب.
5- إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على صحة الكلى وخاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل بالكليتين مثل الحصوات .
6- تنظيم ضغط الدم، لأن الضغط المرتفع لا يضر بالقلب فقط بل قد يسبب قصور كلوي .
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