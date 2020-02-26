تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن

يمكنك الوقاية من قصور الكلى عن طريق بعض الطرق اليومية بسيطة، بحسب نصائح موقع Healthline وهي:







1- شرب كميات وفيرة من الماء، فهي أفضل طريقة لتنظيف الكلى وجعلها تقوم بمهامها بكفاءة، كما أن الماء يخلصك من حصوات الكلى التي تسبب الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجها.





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2- الابتعاد عن التدخين، لأن هذه العادة تسبب مشكلة في وصول الدم للكليتين مما يسبب قصور كلوي مزمن.







3- التغذية السلمية، فالكليتان تحتاجان للغذاء الصحي السليم وعدم إرهاقها بأكلات دسمة غير صحية.







4- التقليل من تناول المسكنات، فهي تسبب مشاكل الكلى على المدى البعيد، والأفضل عدم تناول أي أدوية دون إشراف الطبيب.







5- إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على صحة الكلى وخاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل بالكليتين مثل الحصوات .







6- تنظيم ضغط الدم، لأن الضغط المرتفع لا يضر بالقلب فقط بل قد يسبب قصور كلوي





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