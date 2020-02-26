عانى منه حسني مبارك.. أسباب قصور الكلى المزمن

خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس.

1- فقدان تدفق الدم إلى الكليتين









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2- ارتفاع ضغط الدم والإفراط في تناول الأدوية المضادة للالتهابات ، فهي يمكن أن تحد أيضا من تدفق الدم.





3- مشاكل في المسالك البولية مثل احتباس البول ، فعندما يتعذر على الجسم التخلص من البول ، تتراكم السموم وتفرط في الكلى، ويمكن لبعض أنواع السرطان منع ممرات البول ، مثل:





4- عدوى بالكلى



5- تضخم غدة البروستاتا

6- انسداد شرايين الكلية التي يصل عبرها الدم



8- وجود مستويات عالية من الكوليسترول بالدم



9- حدوث إصابات سابقة بالكلى .







وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح أمس الثلاثاء ، وشيعت له جنازة عسكرية صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة .