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مرأة

عانى منه حسني مبارك.. أسباب قصور الكلى المزمن

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذينية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس.

قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.

أسباب قصور الكلى المزمن

1- فقدان تدفق الدم إلى الكليتين

يمكن أن يؤدي الفقدان المفاجئ لتدفق الدم إلى كليتيك إلى الفشل الكلوي، ويحدث ذلك بسبب :  
 نوبة قلبية
 مرض القلب
فشل الكبد
الجفاف
   
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2- ارتفاع ضغط الدم والإفراط في تناول الأدوية المضادة للالتهابات ، فهي يمكن أن تحد أيضا من تدفق الدم.

3- مشاكل في المسالك البولية مثل احتباس البول ، فعندما يتعذر على الجسم التخلص من البول ، تتراكم السموم وتفرط في الكلى، ويمكن لبعض أنواع السرطان منع ممرات البول ، مثل:

سرطان البروستاتا
 سرطان القولون
  سرطان عنقى
 سرطان المثانة

4- عدوى بالكلى
5- تضخم غدة البروستاتا
6- انسداد شرايين الكلية التي يصل عبرها الدم
8- وجود مستويات عالية من الكوليسترول بالدم
9- حدوث إصابات سابقة بالكلى .

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح أمس الثلاثاء ، وشيعت له جنازة عسكرية صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة .
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