حالة من الحزن والأسى تظهر على وجه سوزان مبارك.. فيديو

أكد الفنان تامر عبد المنعم للإعلامي أحمد موسي، أنه لا يتبقي حتي الآن داخل مسجد، القوات المسلحة، سواء حفيد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وبعض الأسرة.





وأضاف الفنان تامر عبد المنعم لبرنامج "على مسؤوليتي " مع الإعلامي أحمد موسى"الذي يذاع على فضائية "صدى البلد"، ان هناك اصطفافا أمنيا كبيرا جدا، من الجنود وضباط الأمن، ومجموعة من القوات المسلحة.





وصرح، أن السيدة سوزان مبارك، تعيش حالة صعبة جدا وحزن شديد، مضيفا أن الفريق مميش في طريقه الى القاعة، بصحبة البابا تواضروس





ويشهد اليوم الأربعاء بدء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عنالحكم في 11 فبراير 2011.